Джойс высказался о своем предстоящем сопернике
Джойс: «Дюбуа должен был протереть мною пол, но в итоге сдался сам»
Британский боксер вспомнил о своей крайней победе
21:30
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Британский претендент супертяжелого веса Джо Джойс (12-0-0, 11 КО) вспомнил в преддверии следующего выступления о своей крайней победе над «раскрученным» соотечественником Даниэлем Дюбуа (16-1, 15 КО).
Джойса цитирует издательство boxingscene.com:
«Мне кажется, что все в основном обсуждали его глаз и его возвращение, а не мою победу. Он должен был протереть мною пол, но в итоге сдался сам. Я считаю, что он привык к парням, которые ждут досрочного поражения. Они просто стоят напротив него и ждут, пока по ним не попадут.
В нашем бою он выбрасывал 30-секундные комбинации, и это было очень опасно, но после этого он выбывал до конца раунда. Я же продолжал оказывать давление и держаться подальше от его ударов, которые, как правило, сбивал, и надеялся на свой джеб. Эта победа является лучшей на сегодняшний день».
Джо Джойс весьма трезво высказался о своем предстоящем сопернике.