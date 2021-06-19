Джойс: «Дюбуа должен был протереть мною пол, но в итоге сдался сам»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский претендент супертяжелого веса Джо Джойс (12-0-0, 11 КО) вспомнил в преддверии следующего выступления о своей крайней победе над «раскрученным» соотечественником Даниэлем Дюбуа (16-1, 15 КО).

Джойса цитирует издательство boxingscene.com:

В нашем бою он выбрасывал 30-секундные комбинации, и это было очень опасно, но после этого он выбывал до конца раунда. Я же продолжал оказывать давление и держаться подальше от его ударов, которые, как правило, сбивал, и надеялся на свой джеб. Эта победа является лучшей на сегодняшний день».