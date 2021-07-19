Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 8
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 5) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
20:25 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини 0:0 1-й сет
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
20:25 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 2:0 Окончен
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 0:2 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (2 события из 76) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Отменен
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
17:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован

Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»

Боксер поделился планами на следующие поединки
Бокс Профессиональный бокс
20:34
Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»
Джо Джойс / фото - Boxing Scene

Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился деталями своей подготовки к бою против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Боксер признался, что изменил план тренировок после смены соперника. Слова Джойса приводит Boxing Scene.

«Когда я думал, что буду драться с Усиком, я просто пошел в спортзал, потренировался в некоторых техниках левши, но бокс непредсказуем, и никогда не знаешь, что будет дальше. Я держался наготове, воздерживался от пончиков и пива, так что я в хорошей форме. Я тренировался так, как будто собирался сразиться с Усиком.

Теперь я полностью сосредоточен на Такаме. Он не левша, он правша, и я уверен в своих силах в этом бою. Я нахожусь в непосредственной близости от боя за титул чемпиона мира и даю им понять, что готов драться с любым, у кого есть пояса.

Я принял бой с Такамом, потому что у него хорошее имя, он опытный боец, он силен и всегда идет к победе. Это будет великий бой. У него невысокий рост, поэтому он захочет выйти на короткую дистанцию, выбросить эти опасные крючки и не попасть под мой джеб. Это будет трудный бой.

Надо, чтобы прояснилась картина по нескольким боям, но я могу сразиться с любым из громких имен за титул чемпиона мира. Для этого я и занимаюсь спортом. Я сказал, что собираюсь выиграть все пояса, выиграть титул чемпиона мира, и я прав.

Я собираюсь добраться до места назначения. Когда я буду бороться за титул чемпиона мира, мне нужны Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Я всегда выгляжу андердогом, который выживает. Это меньше давит на меня, и я стараюсь выполнять работу в тренажерном зале.

Я выиграю остановкой или нокаутом, но не буду предсказывать раунд».

Ранее Джойс заявил, что не верит в победу Александра Усика (18-0, 13 КО) над Энтони Джшуа (24-1, 22 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джо Джойс Карлос Такам

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»
Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»
Бокс Профессиональный бокс
12:01
Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 18:32
Джойс: «Я найду способ нокаутировать Такама»
Джойс: «Я найду способ нокаутировать Такама»
Бокс Профессиональный бокс
17 июля 08:20
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 17:30
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 16:40
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 20:42

Новости: Бокс

Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»
Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»
Профессиональный бокс
20:34
Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь
Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь
Профессиональный бокс
19:54
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
Профессиональный бокс
18:50
Линарес проведет следующий бой в октябре
Линарес проведет следующий бой в октябре
Профессиональный бокс
18:16
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Профессиональный бокс
17:54
Комментатор Sky Sports рассказал, как Усику нужно действовать против Джошуа
Комментатор Sky Sports рассказал, как Усику нужно действовать против Джошуа
Профессиональный бокс
17:43
Жена Беринчика отправила в нокаут новыми фотографиями в купальнике
Жена Беринчика отправила в нокаут новыми фотографиями в купальнике
Профессиональный бокс
16:56
Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа
Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
16:30
6-месячный внук Мейвезера готовится выйти в ринг
6-месячный внук Мейвезера готовится выйти в ринг
Профессиональный бокс
16:10
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости