Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»

Джо Джойс / фото - Boxing Scene

Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился деталями своей подготовки к бою против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Боксер признался, что изменил план тренировок после смены соперника. Слова Джойса приводит Boxing Scene.

Теперь я полностью сосредоточен на Такаме. Он не левша, он правша, и я уверен в своих силах в этом бою. Я нахожусь в непосредственной близости от боя за титул чемпиона мира и даю им понять, что готов драться с любым, у кого есть пояса.

Я принял бой с Такамом, потому что у него хорошее имя, он опытный боец, он силен и всегда идет к победе. Это будет великий бой. У него невысокий рост, поэтому он захочет выйти на короткую дистанцию, выбросить эти опасные крючки и не попасть под мой джеб. Это будет трудный бой.

Надо, чтобы прояснилась картина по нескольким боям, но я могу сразиться с любым из громких имен за титул чемпиона мира. Для этого я и занимаюсь спортом. Я сказал, что собираюсь выиграть все пояса, выиграть титул чемпиона мира, и я прав.

Я собираюсь добраться до места назначения. Когда я буду бороться за титул чемпиона мира, мне нужны Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри. Я всегда выгляжу андердогом, который выживает. Это меньше давит на меня, и я стараюсь выполнять работу в тренажерном зале.

Я выиграю остановкой или нокаутом, но не буду предсказывать раунд».