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Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом

Британец назвал желаемого соперника после победы
Бокс Профессиональный бокс
17:30
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Второй номер рейтинга тяжеловесов по версии WBO Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился своим мнением относительно грядущего боя с Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО).

Джойса цитирует портал boxingscene.com:

«Я хочу победить Карлоса нокаутом, у меня вот такой план на бой. Для меня важно боксировать с хорошими бойцами, я выбрал себе в соперники Такама не просто так. Мне кажется, что такой матчап вызовет интерес у зрителей. Плюс я таким образом я не простаиваю без боев, а готовлюсь к своему шансу.

Такам опытный боксер, у него уже были бои и с Джошуа, и с Чисорой, который должен был встретиться со мной, но, видимо, не захотел. Бой будет классный. Может быть, вы увидите и то, и то [грубый навал и фехтование в ринге], но это зависит от того, какой будет план на бой у Карлоса. Хотя, мне кажется, я уже знаю, что он приготовил. В общем, что у меня будет получаться, то вы и увидите. Я считаю, что для меня это будет настоящее испытание и тяжелый бой, и стилистически мы хорошо подходим друг к другу. Так что, не пропустите!».

О чемпионских амбициях:

«Я с удовольствием подерусь с любым из них [победителем боя Джошуа - Усик], но лично я бы выбрал с Джошуа. Думаю, что он будет ждать Фьюри, так что посмотрим, как там все сложится, но сейчас я сосредоточен рейтинге WBO, для меня главное занять первую строчку рейтинга».

Джо Джойс прокомментировал надвигающееся противостояние между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).


Рене Тер Велде
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Теги

Джо Джойс Карлос Такам

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