Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Второй номер рейтинга тяжеловесов по версии WBO Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился своим мнением относительно грядущего боя с Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО).

Джойса цитирует портал boxingscene.com:

Такам опытный боксер, у него уже были бои и с Джошуа, и с Чисорой, который должен был встретиться со мной, но, видимо, не захотел. Бой будет классный. Может быть, вы увидите и то, и то [грубый навал и фехтование в ринге], но это зависит от того, какой будет план на бой у Карлоса. Хотя, мне кажется, я уже знаю, что он приготовил. В общем, что у меня будет получаться, то вы и увидите. Я считаю, что для меня это будет настоящее испытание и тяжелый бой, и стилистически мы хорошо подходим друг к другу. Так что, не пропустите!».