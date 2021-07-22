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Джойс: «С нетерпением жду боя Усика с Джошуа»
Британский супертяжеловес считает, что в хэвивейте есть много хороших бойцов
22 июля 11:33
Фьюри,Усик и Джошуа / Фото: Sky Sports
Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) поделился в интервью Talk SPORT мнением о конкурентоспособности в «королевском» дивизионе:
Надеюсь, что Джошуа и Фьюри наконец-то подерутся. Уайлдер все еще в обойме, Усик тоже. Я с нетерпением жду его боя с Джошуа, чтобы увидеть, как он покажет себя с Энтони. В супертяжелом весе есть много хороших поединков. Возможно, перенос боя Уайлдера с Фьюри отнимет больше времени. Затем могут быть реванши и так далее, так что мы не знаем, что произойдет, но я сохраняю готовность.
Напомним, что в хэвивейте вскоре пройдет два титульных поединка – 25 сентября в ринге сойдутся Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO), а 9 октября трилогию проведут Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO).