Джойс: «С нетерпением жду боя Усика с Джошуа»
Джойс: «Такам - зверь, он всегда в форме»
Британский супертяжеловес ожидает непростой поединок против франко-камерунского ветерана
22 июля 15:20
Джо Джойс / фото - Getty Images
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) заявил порталу talkSPORT, что 24 июля его ждет непростой поединок против франко-камерунского ветерана Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО).
«Такам всегда опасен. Он постоянно тренируется. Карлос - зверь, он всегда в форме. У него было много времени, чтобы подготовиться к бою со мной, так что на меня пойдет лучшая версия Такама. Это будет непростой, но захватывающий бой. Как только я побью его, я смогу перейти к более масштабным и важным вещам».
Джо Джойс хочет разделить ринг с кем-то из действующих чемпионов в его весовой категории.
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