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Джойс: «Уайт жестче, чем думают люди»

Британец поделился мыслями о бое Диллиана против Мартина
Бокс Профессиональный бокс
16:14
Джойс: «Уайт жестче, чем думают люди»
Джо Джойс / фото - talk Sport

Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мыслями о возвращение в ринг Диллиана Уайта (28-2, 21 КО). Соотечественник Джойса, скорее всего, подерется против Чарльза Мартина (28-2-1, 25 КО). Британец уверен, что люди недооценивают Уайта.

«Я думаю, что это отличный бой. Я спарринговал с Чарльзом Мартином. Он стал другим с сравнении с тем, каким был, когда дрался с Энтони Джошуа. Он намного жестче, чем думают люди. Мне кажется, что это хороший бой. Это еще один интересный поединок для Уайта на данном этапе. Как по мне, это замечательный бой.

Мартин – бывший чемпион мира. Они немного враждуют, так пресс-конференция и поединок будут увлекательными. Я жду их встречи. Надеюсь, им удастся устроить этот бой». 

Джо ранее рассказал, чего ждет в титульном поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Диллиан Уайт Джо Джойс Чарльз Мартин

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