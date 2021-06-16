Уоррен: «Джойс победой над Дюбуа добыл лишь статус обязательного претендента для победителя Усик – Джошуа»
Джойс узнал дату следующего поединка
Британцу будет противостоять возрастной француз
20:08
Афиша боя Такама против Джойса / фото - QueensBerry
Проспект супертяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО) проведет следующий поединок против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО) 24 июля в на арене «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
Британец проведет первую защиту пояса EBU против 40-летнего француза. Пояс Джойс завоевал, нокаутировав Даниэля Дюбуа (16-1, 15 КО).
Отметим, что на эту же ночь назначен другой громкий поединок представителя британского бокса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Джойс остается претендентом на пояс WBO.
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