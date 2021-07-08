Экс-соперник Усика может встретиться с Джойсом
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Британец дал прогноз на бой титулованного соотечественника
09:58
Джошуа и Джо Джойс / фото - Talk Sport
Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мыслями о грядущем бое за 3 пояса чемпиона мира между обладателем титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО). Британец уверен, что его соотечественник способен на нокаут в этом бою.
«Ему нужно использовать технические уловки и прочие моменты, чтобы избегать мощных ударов Джошуа. Энтони будет охотиться за ним и захочет нокаутировать его, как он это сделал с Чарльзом Мартином.
Я думаю, что Джошуа хочет сильно зарядить справа, потому что Усик – левша. Но вопрос в том, сможет ли он попасть. Знаете, Гассиев – мощный панчер, однако он так и не попал по Усику. Так что посмотрим, как он преуспеет.
Это должен быть увлекательный бой. Но мне кажется, что в определенный момент Джошуа, вероятно, пригвоздит его».
Промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что будет в случае победы подопечного.