Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»

Британец дал прогноз на бой титулованного соотечественника

Джошуа и Джо Джойс / фото - Talk Sport

Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мыслями о грядущем бое за 3 пояса чемпиона мира между обладателем титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО). Британец уверен, что его соотечественник способен на нокаут в этом бою.

«Ему нужно использовать технические уловки и прочие моменты, чтобы избегать мощных ударов Джошуа. Энтони будет охотиться за ним и захочет нокаутировать его, как он это сделал с Чарльзом Мартином. Я думаю, что Джошуа хочет сильно зарядить справа, потому что Усик – левша. Но вопрос в том, сможет ли он попасть. Знаете, Гассиев – мощный панчер, однако он так и не попал по Усику. Так что посмотрим, как он преуспеет. Это должен быть увлекательный бой. Но мне кажется, что в определенный момент Джошуа, вероятно, пригвоздит его».

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что будет в случае победы подопечного.