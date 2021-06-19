Джойс высказался о своем предстоящем сопернике

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский претендент супертяжелого веса Джо Джойс (12-0-0, 11 KO) весьма трезво высказался о своем предстоящем сопернике, французском ветеране Карлосе Такаме (39-5-1, 28 KO), поединок с которым состоится 24-го июля в Лондоне.

Слова Джойса приводит boxingscene.com:

Я не собираюсь бегать от него, я приму бой. Все это время я оставался в зале, правильно питался и тренировался. Не было ясно, что меня ждет, Уайлдер буквально появился из неоткуда и немного поднаср*л, но меня это не смутило».