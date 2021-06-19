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Джойс высказался о своем предстоящем сопернике

Британский боксер оценил навыки Такама
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Джойс высказался о своем предстоящем сопернике
Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский претендент супертяжелого веса Джо Джойс (12-0-0, 11 KO) весьма трезво высказался о своем предстоящем сопернике, французском ветеране Карлосе Такаме (39-5-1, 28 KO), поединок с которым состоится 24-го июля в Лондоне.

Слова Джойса приводит boxingscene.com:

«Такам – хороший боец, который любит идти вперед и ломать. И он всегда в форме и готов к бою. Передо мной стоит серьезная задача. Он невысокого роста, поэтому попытается пробраться в инсайд. Очевидно, что у меня будут кое-какие проблемы, но я смогу их преодолеть.

Я не собираюсь бегать от него, я приму бой. Все это время я оставался в зале, правильно питался и тренировался. Не было ясно, что меня ждет, Уайлдер буквально появился из неоткуда и немного поднаср*л, но меня это не смутило».

Карлос Такам также высказался о предстоящем поединке с британцем Джо Джойсом.

Рене Тер Велде
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Карлос Такам Джо Джойс

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