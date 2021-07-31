Джойс: «Я бы мог затянуть Джошуа в глубокие воды и утопить»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) высказался порталу Sky Sports о потенциальном поединке со своим соотечественником, чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Конечно же, я не выйду и не начну подолгу обмениваться с ним ударами, потому что он опасен, когда размахивает своими большими руками. Ты не захочешь пропустить один из ударов Джошуа. Мне бы прошлось намного больше действовать с точки зрения тактики.

Бой всегда состоит из двух частей. Это долгий поединок, так что я бы мог затянуть его в глубокие воды и утопить. Я склонен принимать много ударов, и если он будет доносить мощные попадания, то с обеих сторон последуют рискованные размены. Я уверен, что тоже смогу донести что-то тяжелое».