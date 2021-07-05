Джуда предсказал победителя боя Спенс - Пакьяо

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Экс-чемпион мира Заб Джуда поделился своими мыслями о грядущем поединке между чемпионом WBC/IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) и 42-летней легендой ринга Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Слова Заба приводит портал boxingnews24.com:

Мэнни Пакьяо - отличное явление для бокса. Он во всем выкладывался по максимуму, но теперь пришла пора увидеть перемены. Я верю, что победит Спенс. Я люблю Мэнни Пакьяо, но сейчас я не дерусь с молодым парнем. Мне на данный момент 43 года, а он лишь на год моложе меня. Что он делает, сражаясь с этими молодыми парнями? Он сумасшедший. На бумаге победу должен одержать молодой парень».