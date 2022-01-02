Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»

Специалист поблагодарил американцев за поединок

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Известный американский тренер Стивен Эдвардс считает, что двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-4-1, 17 КО) выдал едва ли не лучшее выступление в карьере в поединке против Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО), несмотря на досрочное поражение.

Эдвардса цитирует ресурс boxingscene.com:

«Что касается результата, то Кроуфорд победил в по-настоящему хорошем бою. Парни показали элитный бокс, и меня это очень порадовало. Шон отлично сражался. Даже и не вспомню, когда видел от него лучшее выступление, так что нужно отдать должное Кроуфорду за убедительную победу при столь достойном отпоре от Шона».

Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.