Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»

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Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
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01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
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15:00 Хетафе - Реал 0:0 Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
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20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
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02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»

Специалист поблагодарил американцев за поединок
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Эдвардс: «Портер отлично сражался в бою с Кроуфордом»
Фото: Getty Images

Известный американский тренер Стивен Эдвардс считает, что двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-4-1, 17 КО) выдал едва ли не лучшее выступление в карьере в поединке против Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО), несмотря на досрочное поражение.

Эдвардса цитирует ресурс boxingscene.com:

«Что касается результата, то Кроуфорд победил в по-настоящему хорошем бою. Парни показали элитный бокс, и меня это очень порадовало.

Шон отлично сражался. Даже и не вспомню, когда видел от него лучшее выступление, так что нужно отдать должное Кроуфорду за убедительную победу при столь достойном отпоре от Шона».

Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.

Рене Тер Велде
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Теги

Шон Портер Теренс Кроуфорд

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