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Егор Великовский, Соломенников и Вишняков завоевали досрочные победы на вечере бокса TBG

Украинцы продолжают улучшать свои рейтинги
Бокс Профессиональный бокс
11:53
Егор Великовский, Соломенников и Вишняков завоевали досрочные победы на вечере бокса TBG
фото - Top Boxing Generation

18 июня в Киеве прошел вечер бокса промоутерской компании Top Boxing Generation.

В главном событии вечера перспективный украинец Егор Великовский (7-0, 3 КО) во втором раунде нокаутировал представителя Грузии Малказа Судашвили.

Боксер полулегкой весовой категории промоушена Top Boxing Generation Александр Соломенников (9-0, 5 КО) также нокаутом победил Самвела Мнацаканяна (0-1).

Возвращение в ринг бойца Kozak Promotion Юрия Вишнякова (7-1, 4 КО) завершилось досрочной победой над грузином Георги Мтчатлидзе.

Напомним, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО)  завершил подготовку к следующему бою.

Антон Кривенко
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