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Экс-чемпион мира: «Фьюри окончательно уничтожит Уайлдера»

Малиньяджи не верит в американца в поединке с британцем
Бокс Профессиональный бокс
20:40
Экс-чемпион мира: «Фьюри окончательно уничтожит Уайлдера»
Уайлдер и Фьюри / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи уверен, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не имеет шансов на победу в третьем поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Слова Малиньяджи приводит boxingnews24.com:

Думаю, что Уайлдера окончательно уничтожат в этом бою. Мне кажется, его настолько ужасно изобьют, что он уже никогда не будет прежним, учитывая, как сильно его побили в прошлый раз.

Я считаю, что в их первом бою Фьюри перебил его по очкам. Во второй же раз – Уайлдер был попросту избит, и то, что с ним произошло, обычно меняет многих парней. Я не понимаю, зачем он вновь напрашивается на подобное избиение. Ведь вот в чем штука: Уайлдер не умеет драться во время отхода назад. И ему не удастся этому научиться. Ты попросту не сможешь ментально, психологически и физически так себя изменить, чтобы вдруг обучиться тому, как боксировать на отходе. А ведь Фьюри будет его прессинговать.

Как только Фьюри начнет его поддавливать, он в придачу еще и будет его задирать. Фьюри родом из культуры, в которой превозносится мужская сила. Бои являются частью цыганской культуры, частью того, кем они есть, это в их ДНК.

Со-промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен заявил, что у Уайлдера есть единственный шанс победить Фьюри.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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