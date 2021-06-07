Экс-чемпион мира: «Фьюри окончательно уничтожит Уайлдера»
Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи уверен, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не имеет шансов на победу в третьем поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Слова Малиньяджи приводит boxingnews24.com:
Думаю, что Уайлдера окончательно уничтожат в этом бою. Мне кажется, его настолько ужасно изобьют, что он уже никогда не будет прежним, учитывая, как сильно его побили в прошлый раз.
Я считаю, что в их первом бою Фьюри перебил его по очкам. Во второй же раз – Уайлдер был попросту избит, и то, что с ним произошло, обычно меняет многих парней. Я не понимаю, зачем он вновь напрашивается на подобное избиение. Ведь вот в чем штука: Уайлдер не умеет драться во время отхода назад. И ему не удастся этому научиться. Ты попросту не сможешь ментально, психологически и физически так себя изменить, чтобы вдруг обучиться тому, как боксировать на отходе. А ведь Фьюри будет его прессинговать.
Как только Фьюри начнет его поддавливать, он в придачу еще и будет его задирать. Фьюри родом из культуры, в которой превозносится мужская сила. Бои являются частью цыганской культуры, частью того, кем они есть, это в их ДНК.
Со-промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен заявил, что у Уайлдера есть единственный шанс победить Фьюри.
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