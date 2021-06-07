Экс-чемпион мира: «Логан Пол убьет Макгрегора в боксерском поединке»

Кармазин не верит эпатажного ирландского экс-чемпиона UFC

Логан Пол в бою с Мейвезером / Фото: si.com

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Роман Кармазин после выставочного боя Youtube-блогера Логана Пола (0-1) с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) заявил в интервью Youtube каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс», что блогер уничтожит экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (0-1):



1В боксерском поединке с Макгрегором я бы 100 процентов поставил на Логана Пола. Даже сейчас, если они сделают бой, Пол его убьет. Очень талантливый парень, молодец. Если это правда, что он за такой короткий промежуток времени так поднял бокс, то честь им и хвала.

Я думал, что там будет тот же сценарий до четвертого раунда, а потом – прибивай. Думал, в пятом все закончится по такому же сценарию, как с Макгрегором, но пошло не так, как было задумано. 2

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?