Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»
Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»
Кармазин сравнил Мейвезера и украинского легковеса
15:46
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира Роман Кармазин сравнил в интервью Youtube каналу «События в мире бокса и MMA» бойцовский стиль Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и Василия Ломаченко (14-2, 10 KO).
Находится ли Ломаченко на одном уровне с Мейвезером? Это разные боксеры. Я их всегда сравниваю, и они оба великие. Мне ближе Мейвезер. То, что делает Вася, основная масса людей не сможет сделать, потому что это энергоемко. Просто Вася такой один, уникальный. Ну, не один, я знаю еще людей, которые пашут как Папа Карло дышит и никогда не устанут. Мы все разные.
То, что делает Мейвезер, подойдет абсолютно всем, потому что, стоя на одном месте, в него попасть невозможно. За счет одного переноса веса у него башка гуляет на метр влево-вправо, вперед-назад. Попробуй по ней попасть. Я лично приветствую этот стиль, потому что он менее энергоемкий.
Напомним, что Ломаченко готовится к следующему поединку, в котором украинец встретится с Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).