Экс-чемпион мира: «Ломаченко единственный, кто пашет как Папа Карло и никогда не устает»

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира Роман Кармазин сравнил в интервью Youtube каналу «События в мире бокса и MMA» бойцовский стиль Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и Василия Ломаченко (14-2, 10 KO).



То, что делает Мейвезер, подойдет абсолютно всем, потому что, стоя на одном месте, в него попасть невозможно. За счет одного переноса веса у него башка гуляет на метр влево-вправо, вперед-назад. Попробуй по ней попасть. Я лично приветствую этот стиль, потому что он менее энергоемкий.