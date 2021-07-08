«Ууу печінка». Видео нокаута от Тима Цзю
Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»
Лиам Смит ждет хорошего предложения от австралийского проспекта
11:25
Лиам Смит / Фото: Boxing News
Бывший чемпион мира Лиам Смит (29-3-1, 16 КО) ответил на вызов со стороны австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО):
«Тим, поздравляю с победой. Поехали! Сделайте мне приличное предложение – устроим настоящую битву».
В список желаемых оппонентов для Цзю также входят непобежденный россиянин Магомед Курбанов, а также в прошлом один из лидеров «паунда» Дэнни Гарсия.
В последнем поединке Цзю нокаутировал Стива Спарка. Видео нокаута.
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