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Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»

Лиам Смит ждет хорошего предложения от австралийского проспекта
Бокс Профессиональный бокс
11:25
Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»
Лиам Смит / Фото: Boxing News

Бывший чемпион мира Лиам Смит (29-3-1, 16 КО) ответил на вызов со стороны австралийского проспекта первого среднего веса Тима Цзю (19-0, 15 КО):

«Тим, поздравляю с победой. Поехали! Сделайте мне приличное предложение – устроим настоящую битву».

В список желаемых оппонентов для Цзю также входят непобежденный россиянин Магомед Курбанов, а также в прошлом один из лидеров «паунда» Дэнни Гарсия.

В последнем поединке Цзю нокаутировал Стива Спарка. Видео нокаута.


Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Лиам Смит Тим Цзю

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