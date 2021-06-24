Экс-соперник Ломаченко за титул: «Как Василий справится с более высоким Накатани?»
Экс-чемпион мира: «Скорее Ломаченко победит досрочно, нежели по очкам»
Вячеслав Сенченко хочет увидеть топовую форму украинца
17:21
Эксклюзив
Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/vyacheslav.senchenko
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко специально для XSPORT.ua дал прогноз на бой Василий Ломаченко – Масайоши Накатани:
Хочется, в первую очередь, увидеть Ломаченко без травм. Чтобы он реально подошел к бою в своей лучшей форме. Мы ведь знаем, что в боях с тем же Лопесом, с тем же Линаресом он был с повреждениями. Хочется увидеть его в хорошей форме.
Тогда, думаю, сомнений не будет, что он лучший в мире. Когда он будет полностью здоров, полностью готов к бою.
Должен быть нокаут в этой встрече?
Все может быть. Бьющие боксеры высокого уровня. Я даже склоняюсь к досрочной победе Васи, нежели по очкам. Но тут такое – все может быть.
Текстовая трансляция боя Ломаченко – Накатани. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе, США.
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