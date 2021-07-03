Экс-чемпион мира в первом полулегком весе умер от коронавируса

Ледваба было 49 лет

Лехлохоноло Ледваба / фото - Telegraph

Бывший чемпион мира в первом полулегком весе Лехлохоноло Ледваба (36-6-1, 23 КО) ушел из жизни из-за последствий коронавируса.

49-летний боксер проживал в Йоханнесбурге, ЮАР, где у него осталась жена и двое детей.

Ледваба дебютировал в ринге в 1990 году и спустя 9 лет занял вакантное место чемпиона мира по версии IBF, победив Джона Майкла Джорнсона (31-11, 23 КО). Африканец защитил титул пять раз, уступив его Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в 2001 году.



Ранее из жизни ушел ринг-анонсер из России.