Валуев: «Сомневаюсь, что следующий соперником Диллиана станет Усик»
Экс-чемпион мира: «Валуев бы не справился с братьями Кличко»
Кармазин уверен, что Николай был слишком медленный
12:46
Николай Валуев
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Роман Кармазин в интервью YouTube-каналу События в мире бокса и ММА заявил, что браться Кличко побили бы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.
«Я думаю, Валуев бы не справился с братьями Кличко. Коля слишком медленный, очень медленный. На тот момент Кличко был самым сильным».
Напомним, ранее Валуев высказался о возможном выставочном поединке с Виталием Кличко.
Комментарии 0