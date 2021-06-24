Экс-чемпион WBA Regular: «Никто в легком весе не дотягивает до уровня Ломаченко»
Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин (14-1, 10 KO) высказался в интервью Василию Конову в Instagram о предстоящем поединке экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня:
Накатани – мощный, волевой боец. Я видел его бой с Лопесом нарезками и крайний поединок с Вердехо, где он проигрывал, но нокаутировал соперника. Волевой японец, реально самурай, воин.
Дотягивает ли он до Васиного уровня? Я вообще думаю, что в этом весе никто особо не дотягивает до Васиного уровня. То, что с Лопесом было, – все мы знаем эту историю. Оправданий нет – Вася не оправдывается и никто его не оправдывает. Есть определенные причины, почему бой был в таком ключе, в таком формате.
Я думаю, что Вася – самый медийный в легком весе. Давайте зайдем в Instagram, посмотрим по медийности – соберем всех топов и взглянем, у кого сколько подписчиков. Вася вообще Instagram не занимается, но у него два миллиона подписчиков.
Напомним, что Ломаченко прибыл в Лас-Вегас. XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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