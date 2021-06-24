Экс-чемпион WBA Regular: «Никто в легком весе не дотягивает до уровня Ломаченко»

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин (14-1, 10 KO) высказался в интервью Василию Конову в Instagram о предстоящем поединке экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня:



Дотягивает ли он до Васиного уровня? Я вообще думаю, что в этом весе никто особо не дотягивает до Васиного уровня. То, что с Лопесом было, – все мы знаем эту историю. Оправданий нет – Вася не оправдывается и никто его не оправдывает. Есть определенные причины, почему бой был в таком ключе, в таком формате.

Я думаю, что Вася – самый медийный в легком весе. Давайте зайдем в Instagram, посмотрим по медийности – соберем всех топов и взглянем, у кого сколько подписчиков. Вася вообще Instagram не занимается, но у него два миллиона подписчиков.