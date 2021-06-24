Джошуа: «Я выиграю у Усика, потому что должен, у меня нет другого выхода»
Экс-чемпион WBA: «Шансов на победу у Усика даже больше, чем у Джошуа»
Вячеслав Сенченко прогнозирует победу украинца
17:38
Эксклюзив
Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/vyacheslav.senchenko
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко для XSPORT.ua дал прогноз на возможный бой Александр Усик – Энтони Джошуа:
Трудно сказать. Я, конечно, буду болеть за Александра Усика. Шансы у него не то, что есть, они у него, наверное, даже больше, чем у Джошуа. Я бы так сказал.
Но, опять же, это супертяжелый вес. Хоть у Саши и есть все для того, чтобы выиграть, но у Джошуа есть удар, который может этому помешать.
Мой прогноз – победа Александра Усика.
Бой Усик – Джошуа еще не утвержден официально. Но ориентировочная дата – 25 сентября. Встреча должна пройти в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium.
- От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились