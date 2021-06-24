Экс-чемпион WBA: «Шансов на победу у Усика даже больше, чем у Джошуа»

Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/vyacheslav.senchenko

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко для XSPORT.ua дал прогноз на возможный бой Александр Усик – Энтони Джошуа:

Но, опять же, это супертяжелый вес. Хоть у Саши и есть все для того, чтобы выиграть, но у Джошуа есть удар, который может этому помешать.

Мой прогноз – победа Александра Усика.