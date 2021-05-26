Ортис обратился к Джошуа: «Усик слишком мелкий, дерись со мной!»
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Силлах считает, Тайсона сильнее Джошуа
11:32
Усик и Фьюри / фото - The Sun
Экс-претендент на титул чемпиона мира Исмаил Силлах высказался о возможнос бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). В интервью блогу Boxing Studio на Tribuna.com украинец отметил преимущества «Цыганского Короля» над Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Тайсон – очень тяжелый боец. Джошуа мы можем понять. Как выиграть Тайсона Фьюри?! Никто не знает. Я думаю, что Фьюри лучше, чем Джошуа.
Это будет тяжелый бой для Усика. Фьюри – гигант, плюс ко всему еще и двигается, что еще может быть хуже?!
Если бы он стоял, большой и бьющий, то можно было бы живот ему отбить, задавить его как-то. А Фьюри и двигается, и бьет как хочет, и клинчует, поэтому я не знаю».
Напомним, промоутеры Джошуа и Усика должны объявить о титульном бое до 31 мая.