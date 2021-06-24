Экс-соперник Ломаченко за титул: «Как Василий справится с более высоким Накатани?»
Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе и экс-соперник за титул Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Гэри Расселл (31-1, 18 KO) поделился с ESPN своим мнением о предстоящем поединке экс-лидера легкого веса против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который пройдет 27 июня в Лас-Вегасе, США:
Я думаю, что Ломаченко намерен постоять за свою честь после поражения Теофимо Лопесу. Стили делают бои, но я не уверен, как Ломаченко справится с намного более высоким Накатани.
Я считаю, что если Накатани будет придерживаться своего плана на боя, используя рост и размах рук, если он будет держать Ломаченко на расстоянии удара и поймает его, когда тот прыгнет вперед, то, возможно, донесет мощное попадание.
Я думаю, что этот поединок однозначно продлится всю дистанцию. Я не вижу в нем нокаута. Но Ломаченко должен побеждать. Черт побери, я не фанат Ломаченко, и на самом деле мне плевать, кто победит, но я хочу реванша с Василием, так что надеюсь на его победу.
Напомним, что Ломаченко уже прибыл в Лас-Вегас. XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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