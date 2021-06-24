Экс-соперник Ломаченко за титул: «Как Василий справится с более высоким Накатани?»

Ломаченко и Накатани / Фото: Todayuknews

Чемпион мира по версии WBC в полулегком весе и экс-соперник за титул Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) Гэри Расселл (31-1, 18 KO) поделился с ESPN своим мнением о предстоящем поединке экс-лидера легкого веса против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который пройдет 27 июня в Лас-Вегасе, США:



Я считаю, что если Накатани будет придерживаться своего плана на боя, используя рост и размах рук, если он будет держать Ломаченко на расстоянии удара и поймает его, когда тот прыгнет вперед, то, возможно, донесет мощное попадание.

Я думаю, что этот поединок однозначно продлится всю дистанцию. Я не вижу в нем нокаута. Но Ломаченко должен побеждать. Черт побери, я не фанат Ломаченко, и на самом деле мне плевать, кто победит, но я хочу реванша с Василием, так что надеюсь на его победу.