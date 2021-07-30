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Экс-соперник Ломаченко завершил карьеру

Британец повесил перчатки на гвоздь в возрасте 33 лет
Бокс Профессиональный бокс
12:28
Экс-соперник Ломаченко завершил карьеру
Люк Кэмпбелл / фото - Getty Images

Боксер легкой весовой категории, Олимпийский чемпион 2012 года Люк Кэмпбелл (20-4, 16 КО) объявил о завершении карьеры. Британец принял решение посвятить себя семье и поблагодарил своих фанатов за поддержку и понимание в Instagram.

«После долгих размышлений и раздумий я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса.

Как только я впервые попал в любительский боксерский клуб Святого Павла в Халле, моей мечтой всегда было выиграть Олимпийские игры. Выиграв золото в Лондоне в 2012 году при поддержке дома и моей семьи, я во многих отношениях уже реализовал свои надежды и устремления в спорте еще до того, как началась моя профессиональная карьера.

Так что, хотя для многих профессионалов все начинается именно с этого, для меня это был скорее бонус. Это оказалось бонусом, большим, чем я ожидал, и оставило воспоминания, которые я никогда не забуду. От моего дебюта в Крейвен-парке до боя на Уэмбли, победы над соперниками внутри страны, соревнований со звездами, выступающими Р4Р в Америке и здесь, в Великобритании, когда я был хэдлайнером с гонораром и за просмотры и всегда был готов сразиться с кем угодно. Это был невероятный путь.

Наверное, моя самая большая гордость как профессиональная победа – это поддержка болельщиков. Каждый бой, начиная с моего дебюта 13 июня 2013 года и до моего последнего боя 2 января 2021 года, каждый приветствовал и поддерживал меня. На протяжении всей своей карьеры я пытался проверить себя против лучших и никогда ни от кого не уклонялся. Я так благодарен, что это не осталось незамеченным со стороны сторонников, и я благодарен вам всем». 

Кэмпбелл в августе 2019 года проиграл на тот момент чемпиону мира по двум версиям Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) единогласным решением судей. Последним боем в карьере Люка стало поражение проспекту Райану Гарсие (21-0, 18 КО).

    Ломаченко недавно намекнул на дату возвращения в ринг.

Антон Кривенко
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Теги

Люк Кэмпбелл Василий Ломаченко

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