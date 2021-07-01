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Экс-соперник Усика может встретиться с Джойсом

Марко Хук выиграл промоутерские торги
Бокс Профессиональный бокс
11:03
Экс-соперник Усика может встретиться с Джойсом
Марко Хук / фото - Bild.de

Боксер супертяжелой весовой категории Марко Хук (42-5-1, 28 КО) вместе со своей промоутерской компанией всего за 280 тысяч долларов выиграл торги за бой против Джо Джойса (12-0, 11 КО).

EBU назначила немца претендентом на бой за пояс чемпиона Европы. Команда британца вовсе проигнорировала торги. Вероятней всего, Джойс предпочтет оставить титул вакантным. Издание Ring Polska сообщило, что за звание первого боксера на континенте Хук подерется против Тони Йоки (10-0, 8 КО).

Джо, в свою очередь,24 июля проведет бой за пояса WBC Silver/WBO International с Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО).

Антон Кривенко
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Джо Джойс Марко Хук

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