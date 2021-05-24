Экс-тренер Фьюри: «На этот раз Уайлдер не будет таким робким»

Дэвисон ждет агрессивного американца





Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: talkSPORT

Экс-тренер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Бен Дэвисон уверен, что в третьем поединке Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) будет опаснее чем во втором.



«Да, я считаю, что третий бой будет отличаться от второго, потому что на этот раз Уайлдер будет готов к драке в первые три-четыре раунда и даст рукам волю. Так что да, будет ли это вынос в одну калитку или нет, на этот раз Уайлдер не будет таким робким. Малик (Скотт, новый тренер Уайлдера) знает бокс, он понимает бокс, так что это будет интересно».

Напомним, ранее Уайлдер и Фьюри подписали контракт на третий бой.