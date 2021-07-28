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Экс-тренер Фьюри: «Отстрочка боя выгодня Уайлдеру»

Деонтей сможет лучше подготовиться психологически

Бокс Профессиональный бокс
20:49
Экс-тренер Фьюри: «Отстрочка боя выгодня Уайлдеру»
Деонтей Уайлдер / Фото: boxingscene

Экс-чемпион мира в среднем весе и экс-тренер чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО) Энди Ли уверен, что перенос третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) не пойдет на пользу «Цыганскому королю». Слова специалиста приводит портал boxingscene.com.

«Думаю, эта ситуация больше выгодна для Деонтея, ведь у него с Маликом Скоттом появится больше времени на подготовку, в том числе, ментальную. Ему нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

Уайлдеру необходимы огромные усилия, чтобы вернуть себя в нужное психологическое состояние. Не могу сказать, что они подготовят».

Напомним, поединок Фьюри и Уайлдера был перенесен после того как у Тайсона обнаружили коронавирус.

Карен Агабекян
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