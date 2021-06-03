Экс-тренер Гвоздика считает, что Мейвезер сильно рискует в бою с Логаном Полом

Флойд Мейвезер / Фото: usatoday.com

Бывший тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас заявил, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сильно рискует, выходя на выставочный боксерский поединок против видеоблогера Логана Пола. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.



Я знаю, что Мейвезер меньше Пола на 13,5 кг. Он будет в ринг с парнем, который тяжелее его на 13,5 кг и всерьез воспринимает бокс. Братья Пол достаточно уважают этот спорт и многому учатся. Я отдаю ему должное за это. Люди думают, что Флойд остается прежним, но это не так. Я не знаю, какую версию Мейвезера мы увидим, но уверен, что он становится на скользкий путь, играя в эту игру, ведь рано или поздно его побьют».