Экс-тренер Гвоздика считает, что Мейвезер сильно рискует в бою с Логаном Полом
Бывший тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас заявил, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сильно рискует, выходя на выставочный боксерский поединок против видеоблогера Логана Пола. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.
«Наверное, Флойду заплатили $100 млн. Это все ради денег, но я считаю, что любой рискующий так же, как и Мейвезер, заслуживает получить столько, сколько должен. Этот бой может быть опасен для Флойда. Я не говорю, что у Пола есть боксерский бэкграунд. Конечно, у него нет ничего из бокса. Но когда-то Флойд больше не будет самим собой. Мне кажется, что люди забывают, что ему 44 года и он не дрался в течение четырех лет. Однажды он выйдет с кем-то в ринг и больше не будет Флойдом.
Я знаю, что Мейвезер меньше Пола на 13,5 кг. Он будет в ринг с парнем, который тяжелее его на 13,5 кг и всерьез воспринимает бокс. Братья Пол достаточно уважают этот спорт и многому учатся. Я отдаю ему должное за это. Люди думают, что Флойд остается прежним, но это не так. Я не знаю, какую версию Мейвезера мы увидим, но уверен, что он становится на скользкий путь, играя в эту игру, ведь рано или поздно его побьют».
Напомним, выставочный поединок Мейвезера и Пола возглавит турнир в Майами, 6 июня.
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