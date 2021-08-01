Экс-тренер Владимира Кличко: «Хижняк красавчик, просто разорвал соперника по четвертьфиналу»
Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев на своем Youtube канале поделился впечатлениями от выступления средневеса Александра Хижняка в полуфинале олимпийского турнира по боксу:
Красавчик, хочу поздравить его с выходом в полуфинал. Он будет боксировать с филиппинцем и уже гарантировал себе бронзовую медаль. Так что все хорошо, слава Богу, что хоть в боксе все сдвинулось с места и у нас уже есть надежда, что Александр Хижняк пробьется дальше и завоюет золотую медаль.
Александр с первого раунда выскочил и начал в своей манере резко атаковать своего соперника. Парень, конечно, ожидал, что Хижняк на него побежит, и решил его расстреливать на дистанции, бить на отходах, на встречу. Но Сашу остановить невозможно, он включился и двойками начал засаживать, атаковать, ни шагу назад, постоянно вперед.
Тот продержался немножко, сопротивлялся. Второй раунд Саша выскочил, сразу включился и начал избивать соперника. Смотрю доминиканец подсел, подустал, начал его клинчевать. Саша во втором раунде просто его разорвал, наглухо, красавчик. Хотелось бы добавить разнообразия – больше снизу, нырки, уклоны. Ну у него такая тактика, он сам выбрал так боксировать.
Также мнением о бое Хижняка поделился главный тренер сборной Украины.
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