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Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – шикарный боксер, но что ему мешает нормально вести свои дела?»

Гороничев не верит, что реванш Ломы и Лопеса состоится
Бокс Профессиональный бокс
21:10
Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – шикарный боксер, но что ему мешает нормально вести свои дела?»
Василий Ломаченко / Фото: AFP

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что не понимает, что мешает бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) грамотно вести свои дела.

Боя Ломаченко с Теофимо Лопесом в 63 кг не будет. Это мое мнение. Это Вася этого хочет. Они опять начнут раскручивать бой, все захотят, включая Боба Арума, все подключатся, но Лопес не согласится. Зачем это ему? Он гонять вес будет? Он уже на другой планете. Надо было раньше думать об этом. Нужно было, чтобы плечо зажило, и выступить, как с Накатани, хотя это и другой уровень.

Василий Ломаченко – хороший боксер, шикарный просто, молодец. Как он передвигается на ногах, как боксирует… Но почему он так неправильно ведет свои дела? Вот в чем вопрос. Классный, но почему так происходит? Что ему мешает быть другим? 

Напомним, что «Хай-Тек» за поединок с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) получил семизначный гонорар.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Сергей Городничев

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