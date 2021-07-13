Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – шикарный боксер, но что ему мешает нормально вести свои дела?»

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что не понимает, что мешает бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) грамотно вести свои дела.



Василий Ломаченко – хороший боксер, шикарный просто, молодец. Как он передвигается на ногах, как боксирует… Но почему он так неправильно ведет свои дела? Вот в чем вопрос. Классный, но почему так происходит? Что ему мешает быть другим?