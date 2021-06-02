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Экс-тренер Кличко о Василии и Анатолии Ломаченко: «Завистливые, может быть, какие-то алчные»
Сергей Городничев вспомнил о не особо хороших человеческих качествах бывшего чемпиона и его отца
08:34
Василий и Анатолий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» высказался о человеческих качествах Василия (14-2, 10 КО) и Анатолия Ломаченко.
«Мне вообще по барабану – обидеть или не обидеть. Но такие люди, конечно... Даже хочется сказать что-то нехорошее. Завистливые, может быть, какие-то алчные. Погоня за медалями, регалиями. Там должно четко так вот быть и все. И подминание под себя всех слабеньких. Они же там команду собрали».
Напомним, ранее Городничев рассказал, что золотая олимпийская медаль Ломаченко в Пекине была куплена за 700 тысяч долларов.
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