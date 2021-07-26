Хьюи Фьюри взвесил шансы Усика и Джошуа в предстоящем бою
Экс-тренер Кличко: «По очкам Усику очень тяжело победить Джошуа»
Городничев дает украинцу лишь 40% на победу решением
14:35
Александр Усик / Фото: matchroom boxing
Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в эфире своего YouTube-канала, что у Александра Усика (18-0, 13 КО) очень мало шансов победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) по очкам.
«По очкам Усику очень тяжело победить. Представляете, кто будет отдавать эти пояса? По очкам нереально выиграть. Ему нужно будет так избить Джошуа, насыпать столько ударов, будто в мешок, чтобы судьи посчитали Усику победу по очкам.
Я даю Усику 40%, а Джошуа – 60%. Я хочу, чтобы он выиграл, но не могу позволить себе себя обманывать. По моим прогнозам, я даю ему на эту победу 40%. Просто за счет того, что он, скорее всего, будет много бить. Сомневаюсь, что он выйдет и с первых раундов и будет фигачить Джошуа».
Напомним, ранее Городничев рассказал как плохо Василий Ломаченко повлиял на Усика.
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