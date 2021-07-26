Экс-тренер Кличко: «По очкам Усику очень тяжело победить Джошуа»

Александр Усик / Фото: matchroom boxing

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев заявил в эфире своего YouTube-канала, что у Александра Усика (18-0, 13 КО) очень мало шансов победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) по очкам.



Я даю Усику 40%, а Джошуа – 60%. Я хочу, чтобы он выиграл, но не могу позволить себе себя обманывать. По моим прогнозам, я даю ему на эту победу 40%. Просто за счет того, что он, скорее всего, будет много бить. Сомневаюсь, что он выйдет и с первых раундов и будет фигачить Джошуа».