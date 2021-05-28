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Экс-тренер Кличко рассказал, как Владимир может вновь стать чемпионом мира

Городничев уверен, что украинец стремится побить рекорд Формана
Бокс Профессиональный бокс
08:48
Экс-тренер Кличко рассказал, как Владимир может вновь стать чемпионом мира
Владимир Кличко / Фото: iz.ru

Украинский тренер Сергей Городничев, который работал ассистентом тренера экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram оценил шансы на возвращение в ринг 45-летнего ветерана. Напомним, что Владимир не сомневался, что рано или поздно будет включен в Зал славы бокса.

Выскажу свое мнение: я хочу, чтобы Владимир вернулся. Как сделает он – очень сложно спрогнозировать. Я думаю, что он хочет побить рекорд Джорджа Формана. Он приходил ко мне в зал, тренировался. Владимир в форме. Наверно, он хочет, я так думаю.

Как это будет выглядеть? Расклад я вам дам. Идеальный расклад: после того как Фьюри выиграет и раздаст пояса, для Володи оптимальный вариант – с кем-то побоксировать, стать чемпионом мира. Я не знаю, как он решит. Очень сложно сказать. Давайте так: 50/50. Это мое мнение. Я не имею информации от него, он не говорит. Только Владимир это знает.

Напомним, ранее Шеннон Бриггс заявил, что он проведет поединок с Владимиром.

Олег Шумейко-младший
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