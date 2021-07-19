Красюк: «Усик не собирался драться с Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа»
Экс-тренер Кличко рассказал о плохом влиянии Ломаченко на Усика
Из-за дружбы с Василием Александр перестал быть самим собой
12:42
Усик и Ломаченко / Фото: Инстаграм
Украинский специалист Сергей Городничев рассказал в интервью YouTube-каналу SportArena о том периоде, когда Александр Усик (18-0, 13 КО) сдружился с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и перестал быть собой.
«Усик был другим парнем. Я вам честно скажу, что он поменялся после того, как начал жить жизнью Васи. Усик начал делать все, как Вася. В 2007-м или 2008 году я был рефери финального боя Василия Ломаченко на чемпионате Украины в Евпатории. Тогда Усик был другим, больше был с нами.
Ближе к Олимпиаде они вдвоем схлестнулись, и он просто перебрался к Васе. Повадки, движения, общение - Усик всего набирался от него, потому что Вася был особнячком, он ни с кем не общался. А Усик был компанейским: мы с ним шашлыки жарили, общались, все было классно.
Я не знаю, что с ним случилось, он раз - туда. Сразу верить стал, иконы, все эти кресты - все как у Васи. Пошли наколки, туда-сюда».
Напомним, ранее Городничев рассказал, почему Усик стоит три копейки.