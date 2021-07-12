Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»

Сергей Городничев скептически относится к тому, что Анатолий будет готовить украинца к поединку с AJ



Александр Усик / фото - Getty Images

Украинский тренер Сергей Городничев, который в свое время входил в тренерский штаб Владимира Кличко, в прямом эфире на своем YouTube-канале заявил, что со скепсисом относится к информации о том, что Анатолий Ломаченко согласился готовить супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) к бою с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Начали говорить, что Ломаченко-старший будет тренировать Усика. С какой стати он будет его тренировать? Он что, его личный тренер? Помогать будет? Ну, они любят из каморки подсказывать, затихариться, но это тоже неправильно. Эгис Климас сказал Бобу Аруму, что папа согласился. Вы вообще соображаете, что говорите и чем руководствуетесь? Вы у Папаченко спросили? Он дал свое согласие на то, чтобы тренировать Усика. Нет. Так зачем об этом говорить? Но они раздувают это мыльный пузырь. В итоге что получается? Боя нет, и в ближайшее время не будет».

Сергей Городничев убежден, что Александру Усику следует как можно скорее провести бой.