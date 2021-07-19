Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Экс-тренер Кличко сомневается в возвращении Владимира
Городничев уверен, что многое зависит от работы мозга 45-летнего супертяжеловеса
15:26
Сергей Городничев и Владимир Кличко / Фото: Инстаграм
Один из бывших членов команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena высказался по поводу возвращения своего бывшего подопечного в бокс.
«Мне бы хотелось, чтобы Кличко вернулся, но где-то интуиция подсказывает, что он, вряд ли вернется. Но, если честно. Пока 50 на 50. Просто я хочу еще поработать с ним, ведь это колоссальный опыт, класс, удовольствие. Но сейчас я не вижу, чтобы он вернулся. Для чего, если он уже все всем доказал?
Многие говорят так, как и я: «Хотелось бы, чтобы вернулся, но зачем ему это надо?» Я не заметил, чтобы организм Кличко износился. Вроде все нормально. Не скажу, что он что-то потерял. Самое главное, чтобы он не потерял скорость мышления, а мышцы можно натренировать.
Да, я согласен, что возраст сказывается, но это связано с мозгом. Сигнал поступает мгновенно, и задержка в его поступлении либо есть, либо нет. Вот и все. Есть и в 60 лет мужики бегают».
Напомним, Городничев рассказал, как не мог поднимать стакан после тренировки с Кличко.