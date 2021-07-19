Экс-тренер Кличко сомневается в возвращении Владимира

Сергей Городничев и Владимир Кличко / Фото: Инстаграм

Один из бывших членов команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena высказался по поводу возвращения своего бывшего подопечного в бокс.



Многие говорят так, как и я: «Хотелось бы, чтобы вернулся, но зачем ему это надо?» Я не заметил, чтобы организм Кличко износился. Вроде все нормально. Не скажу, что он что-то потерял. Самое главное, чтобы он не потерял скорость мышления, а мышцы можно натренировать.

Да, я согласен, что возраст сказывается, но это связано с мозгом. Сигнал поступает мгновенно, и задержка в его поступлении либо есть, либо нет. Вот и все. Есть и в 60 лет мужики бегают».