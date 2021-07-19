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Экс-тренер Кличко сомневается в возвращении Владимира

Городничев уверен, что многое зависит от работы мозга 45-летнего супертяжеловеса

Бокс Профессиональный бокс
15:26
Экс-тренер Кличко сомневается в возвращении Владимира
Сергей Городничев и Владимир Кличко / Фото: Инстаграм

Один из бывших членов команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena высказался по поводу возвращения своего бывшего подопечного в бокс.

«Мне бы хотелось, чтобы Кличко вернулся, но где-то интуиция подсказывает, что он, вряд ли вернется. Но, если честно. Пока 50 на 50. Просто я хочу еще поработать с ним, ведь это колоссальный опыт, класс, удовольствие. Но сейчас я не вижу, чтобы он вернулся. Для чего, если он уже все всем доказал?

Многие говорят так, как и я: «Хотелось бы, чтобы вернулся, но зачем ему это надо?» Я не заметил, чтобы организм Кличко износился. Вроде все нормально. Не скажу, что он что-то потерял. Самое главное, чтобы он не потерял скорость мышления, а мышцы можно натренировать.

Да, я согласен, что возраст сказывается, но это связано с мозгом. Сигнал поступает мгновенно, и задержка в его поступлении либо есть, либо нет. Вот и все. Есть и в 60 лет мужики бегают».

Напомним, Городничев рассказал, как не мог поднимать стакан после тренировки с Кличко.

Карен Агабекян
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Сергей Городничев Владимир Кличко

Комментарии 1

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19 июля 2021г. 17:10
Сергей! Заметно что ты -за, чтобы Владимир возобновил карьеру. Но есть у Володки  внутренная неуверенность, во всяком случае не 100% уверенность. Кажется в таких случаях Володя должен  тайно пройти и побоксировать (или спарринговать) хотябы с боксером входящего в десятку лучших. Иначе не определишь. Если легко пройдет, то все ок., и уверенность появится. А если не пройдет, то и уверенность не появится, и само собой отсюда вывод, что не стоит возобновить карьеру.
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