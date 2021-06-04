Экс-тренер Кличко сравнил Владимира и Ломаченко

Сергей Городничев раскритиковал методы подготовки легковеса

Кличко и Ломаченко / фото - Fightnews

Бывший тренер украиинского супертяжеловеса Владимира Кличко Сергей Городничев сравнил функциональную подготовку подопечного и Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Наставник уверен, легковес зря много времени уделяет бегу и плаванию

«Вася бегает 40 километров, а Кличко ни одного. Тот дышит 12 раундов и этот. Папа решил, что ему надо бегать, а Кличко решил, что ему не надо бегать. И все. Что, плохо Вова дышит 12 раундов? И Вася, который бегает 40 километров и плавает. Там просто суставы убиваются. Почему плечевая губа отрывается? В основном это у волейболистов такая травма. Высокое поднятие руки при нагрузке большой - это же плаванье. Суставы, губы рвутся плюс резкое движение. Где-то там рука ушла – и все».

Экс-чемпион мира в легком дивизионе недавно показал подготовку к возвращению в ринг.