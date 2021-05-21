Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко назвал главную проблему Усика
Башир не доволен уровнем подготовки украинца
08:32
Усик и Башир / Фото: NewsOne
Экс-тренер украинских супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) и Владимира Кличко (64-5, 53 KO) Джеймс Али Башир
заявил, что он не в восторге от команды, которая готовила Усика к поединку против Дерека Чисоры (32-11, 23 KO).
Усик знает, что он должен делать и как делать. Мне кажется, сейчас его главная проблема в том, что менеджеры слишком сильно углубляются в его тренировочный процесс. Люди, которые его тренировали, позволили Александру так плохо отбоксировать с Чисорой. Они сделали плохую работу.
Дерек Чисора с седьмого раунда был уставший. Усик потратил всю энергию, бегая от Дерека. Если бы Александра тренировал я, посоветовал ему после седьмого раунда не бегать от Чисоры, а идти на него. В таком случае он мог бы его остановить досрочно.
Напомним, что Александр может провести поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) из-за срыва боя за статус абсолютного чемпиона супертяжелого веса AJ против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).