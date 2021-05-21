Экс-тренер Владимира Кличко назвал главную проблему Усика

Усик и Башир / Фото: NewsOne

Экс-тренер украинских супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) и Владимира Кличко (64-5, 53 KO) Джеймс Али Башир заявил, что он не в восторге от команды, которая готовила Усика к поединку против Дерека Чисоры (32-11, 23 KO).



Дерек Чисора с седьмого раунда был уставший. Усик потратил всю энергию, бегая от Дерека. Если бы Александра тренировал я, посоветовал ему после седьмого раунда не бегать от Чисоры, а идти на него. В таком случае он мог бы его остановить досрочно.