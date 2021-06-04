Экс-тренер Владимира Кличко назвал причину поражения Ломаченко в бою с Лопесом

Василий Ломаченко против Теофимо Лопесу / Фото: CBS Sports

Экс-тренер Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал в интервью ресурсу «Боксерская правда», что недооценка не могла сыграть решающую роль в поражение экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) в поединке с Теофимо Лопесом (14-2, 10 KO).



С чем связана его травмоопасность? Вася же плавал в лиманах, но мозгов… Конечно, перегруз. Подопытный кролик. Он просто когда был ребенком, не понимал этого. Ему папа сказал, и он делал. Ему надо быть олимпийским чемпионом. Это амбиции тренерские.

Знаешь, когда человек ничего в жизни не добивается, у него появляются амбиции. Он за счет кого-то реализует эти амбиции. У нас таких много тренеров. Перворазрядники, а потом они за счет своих сыновей, своих боксеров просто амбиции свои так восполняют. Вот все – он воспитал чемпиона мира. Этим кичатся, живут и собой довольны: смотрите, какие мы крутые. Это отступление. А так Васе надо готовиться к тому, что все.