Экс-тренер Владимира Кличко: «Я не увидел, что Ломаченко конкретно перезагрузился как боксер»
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал досрочную победу звездного украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).
«В первую очередь хочу поздравить Василия Ломаченко с победой. Красавчик, разобрал его по полочкам, просто вынес. Молодец. У Накатани, конечно, уровень слабее. У меня такое ощущение, что я попал на чемпионат Украины 2007 года в Евпатории, где я был рефери в финальном бою Василия Ломаченко и видел его поединок. У меня ощущение, что я вернулся в те времена. Он просто не дал шансов этому Накатани себя проявить.
То, что говорились до этого, мол, Вася перезагрузился - честно сказать, я не сильно увидел эту перезагрузку в техническом плане. Он как боксировал в том стиле, так и остался - уклончик, заход и пробил. Может, он что-то добавил, но я не увидел, что он конкретно перезагрузился как боксер. Стал таким крепышом, подкачался. В предыдущих боях я этого не замечал, а здесь видно, что он массу поднабрал. Красавчик.
Накатани горел, это было видно сразу. Ничего не показал, даже с Лопесом выглядел лучше, чем с Ломаченко. Такой себе бой для него. Честно говоря, мне вообще не понравился».
Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.