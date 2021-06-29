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Экс-тренер Владимира Кличко: «Я не увидел, что Ломаченко конкретно перезагрузился как боксер»

Сергей Городничев прокомментировал досрочную победу украинца
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я не увидел, что Ломаченко конкретно перезагрузился как боксер»
Фото: Getty Images

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал досрочную победу звездного украинского легковеса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

«В первую очередь хочу поздравить Василия Ломаченко с победой. Красавчик, разобрал его по полочкам, просто вынес. Молодец. У Накатани, конечно, уровень слабее. У меня такое ощущение, что я попал на чемпионат Украины 2007 года в Евпатории, где я был рефери в финальном бою Василия Ломаченко и видел его поединок. У меня ощущение, что я вернулся в те времена. Он просто не дал шансов этому Накатани себя проявить.

То, что говорились до этого, мол, Вася перезагрузился - честно сказать, я не сильно увидел эту перезагрузку в техническом плане. Он как боксировал в том стиле, так и остался - уклончик, заход и пробил. Может, он что-то добавил, но я не увидел, что он конкретно перезагрузился как боксер. Стал таким крепышом, подкачался. В предыдущих боях я этого не замечал, а здесь видно, что он массу поднабрал. Красавчик.

Накатани горел, это было видно сразу. Ничего не показал, даже с Лопесом выглядел лучше, чем с Ломаченко. Такой себе бой для него. Честно говоря, мне вообще не понравился».

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.


Рене Тер Велде
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Теги

Ломаченко - Накатани Сергей Городничев

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