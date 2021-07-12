Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»

Сергей Городничев считает, что поединок украинца с AJ не интересен болельщикам

Александр Усик / фото - Getty Images

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, в прямом эфире на своем YouTube-канале заявил, что после срыва трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет договариваться о поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), так как команда AJ понимает, что бой против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) не будет интересен болельщикам.

«Я думаю, что в ближайшее время Фьюри все пересмотрит, и они будут договариваться с Джошуа. Хирн кричит во все колокола, что Джошуа будет боксировать с Усиком, но я в это мало верю. У Джошуа очень большой контракт на большие деньги. Я точно не буду утверждать, на сколько боев у него контракт - один или три, но там большие бабки. Никто не будет платить Усику такие деньги, потому что даже если гонорар распределить 80 на 20 - унизительный контракт для таких боев, но меньше нельзя - Усик должен получить хороший куш. Но так как никто за него платить не будет, этот бой продать невозможно, потому что поединка Усик - Джойс тоже не было, и на торги его выставляли».

Эдди Хирн рассчитывает, что Энтони Джошуа сразится за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри в начале следующего года.