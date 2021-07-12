Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»

Сергей Городничев считает, что поединок украинца с AJ не интересен болельщикам
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Александр Усик / фото - Getty Images

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, в прямом эфире на своем YouTube-канале заявил, что после срыва трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет договариваться о поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), так как команда AJ понимает, что бой против обязательного претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) не будет интересен болельщикам.

«Я думаю, что в ближайшее время Фьюри все пересмотрит, и они будут договариваться с Джошуа. Хирн кричит во все колокола, что Джошуа будет боксировать с Усиком, но я в это мало верю. У Джошуа очень большой контракт на большие деньги. Я точно не буду утверждать, на сколько боев у него контракт - один или три, но там большие бабки.

Никто не будет платить Усику такие деньги, потому что даже если гонорар распределить 80 на 20 - унизительный контракт для таких боев, но меньше нельзя - Усик должен получить хороший куш. Но так как никто за него платить не будет, этот бой продать невозможно, потому что поединка Усик - Джойс тоже не было, и на торги его выставляли».

Эдди Хирн рассчитывает, что Энтони Джошуа сразится за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри в начале следующего года.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сергей Городничев Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 21:39
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 21:29
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 20:39
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
7
Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года
Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 12:20
1
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 10:36
1

Новости: Бокс

Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Профессиональный бокс
10:21
Спенс: «То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит»
Спенс: «То, что Пакьяо 42 года, ничего не значит»
Профессиональный бокс
10:20
Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием
Пакьяо и Спенс провели дебютную дуэль взглядов перед очным противостоянием
Профессиональный бокс
09:41
Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»
Пакьяо: «Спенсу не нужны советы Мейвезера, поскольку Эррол лучше, чем Флойд»
Профессиональный бокс
09:20
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Профессиональный бокс
08:20
Бетербиев: «У меня нет мысли, что у Смита нет шансов в бою со мной»
Бетербиев: «У меня нет мысли, что у Смита нет шансов в бою со мной»
Профессиональный бокс
08:16
Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату
Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату
Профессиональный бокс
07:59
Рамирес: «Собираюсь забрать душу каждого чемпиона моего дивизиона»
Рамирес: «Собираюсь забрать душу каждого чемпиона моего дивизиона»
Профессиональный бокс
07:38
Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»
Пакьяо: «Эррол Спенс – боец, которого нельзя недооценивать»
Профессиональный бокс
07:20
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
31
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости