Соперник Выхриста после проигранного боя ударил судью. Видео
Эксперт: «Выхрист плохо переносил удары человека, не славящегося мощным ударом»
Рафаэль также напомнил, что Яго уступал Виктору в габаритах
15:58
Выхрист - Киладзе
Известный в мире бокса эксперт Дэн Рафаэль в Twitter прокомментировал поединок украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) и грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).
«Самая большая история этой битвы заключается в том, что Киладзе, который до этого боксировал в нескольких хороших боях, потряс Выхриста, который плохо переносил удары уступающего ему по размерам человека, не славящегося большой мощью».
Напомним, ранее Шон Портер был очень сильно шокирован боем Выхриста и Киладзе.