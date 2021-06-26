Эллерби дал понять, что Дэвис не собирается драться с Тейлором

Джервонта Дэвис / фото - wbaboxing.com

Генеральный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби заявил, что Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) не задержится в первом полусреднем весе после боя с обладателем регулярного титула WBA Марио Барриосом (26-0, 16 КО), пытаясь добиться поединка с абсолютным чемпионом Джошем Тейлором (18-0, 13 КО) , сообщает boxingnews24.com.

Дэвис рискует, поднимаясь на две весовые категории и сражаясь с очень опасным парнем. Его следует похвалить за это, а не говорить о том, почему он не дерется с Джошем Тейлором. Джервонта только недавно провел бой во втором полулегком весе против Лео Санта Круса. Он не будет начинать кампанию в первом полусреднем дивизионе.

Если подвернется большой бой, и в нем будет смысл, то мы открыты для этого. «Танк» - боец второго полулегкого или легкого веса, и мы будем драться со всеми, с кем сможем. Мы не можем встретиться во всеми прямо завтра. Мы будем биться с оппонентами один за другим. Именно это мы делаем».