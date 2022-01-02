Эллерби: «Райан Гарсия не будет драться с Крузом»

Промоутер уверен, что американец ни за что не выйдет на ринг с мексиканцем

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com Известный промоутер Леонард Эллерби в Twitter заявил, что звездный американец Райан Гарсия (21-0, 18 KO) ни за что не выйдет на ринг с мексиканцем Исааком Крузом (22-2-1, 15 КО). «Смешно. Не будет он драться ни с каким Крузом после того, как получил травму руки. Почему бы вам не поговорить с людьми, которые организуют бои? Гомесом, Диасом… Они оба умны и оба знают, что Крус переехал бы Гарсию в ринге. В качестве соперника ему подберут неопасного бойца и, если честно, это умное решение». Исаак Крус надеется разделить ринг с Райаном Гарсией.

Рене Тер Велде