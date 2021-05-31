Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Александр Емельяненко: «Надеюсь, Усик надерет задницу Джошуа»
Боец MMA спрогнозировал результат предстоящего боя в супертяжелом весе
10:10
Джошуа и Усик / Фото: ringnews24.com
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко спрогнозировал результат поединка чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Отличный бой, буду его ждать с нетерпением! Конечно, буду болеть за Усика. Надеюсь, он надерет задницу Джошуа.
Александр может победить за счет своего феноменального боксерского мышления и потрясающей скорости.
Слышал, что бой планируют провести в Англии. Многие считают, что это будет преимуществом для Джошуа, но это не так.
Меня, например, наоборот, только раззадоривает, когда я выступаю на «вражеской» территории.
Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что проблем с мотивацией у AJ не будет.