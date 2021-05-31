Александр Емельяненко: «Надеюсь, Усик надерет задницу Джошуа»

Джошуа и Усик / Фото: ringnews24.com

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко спрогнозировал результат поединка чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Александр может победить за счет своего феноменального боксерского мышления и потрясающей скорости.

Слышал, что бой планируют провести в Англии. Многие считают, что это будет преимуществом для Джошуа, но это не так.

Меня, например, наоборот, только раззадоривает, когда я выступаю на «вражеской» территории.