Спенс показал актуальную форму

Американец продолжает подготовку к поединку с Пакьяо

Эррол Спенс / фото - Associated Press

Обладатель титулов WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг) и член рейтинга «pound-for-pound», американец Эррол Спенс (27-0, 21 KO) продолжает подготовку к мегафайту с экс-чемпионом в шести весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), который состоится 21-го августа в Лас-Вегасе.

Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super.