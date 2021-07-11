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Спенс показал актуальную форму

Американец продолжает подготовку к поединку с Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Спенс показал актуальную форму
Эррол Спенс / фото - Associated Press

Обладатель титулов WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг) и член рейтинга «pound-for-pound», американец Эррол Спенс (27-0, 21 KO) продолжает подготовку к мегафайту с экс-чемпионом в шести весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), который состоится 21-го августа в Лас-Вегасе.

Пакьяо не будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA Super.

Рене Тер Велде
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Теги

Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

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