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Еще месяц назад Лопесы не изъявляли ни малейшего желания проводить реванш с Ломаченко

Об этом рассказал хороший друг семьи американцев
Бокс Профессиональный бокс
15:54
Еще месяц назад Лопесы не изъявляли ни малейшего желания проводить реванш с Ломаченко Эксклюзив
Николай instagram.com/kovalchukmykolaКовальчук и Теофимо Лопес / Фото -

Сейчас присутствует практически стойкая уверенность в том, что второй бой Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес состоится. Но еще месяц назад в разговоре с XSPORT.ua хороший друг семьи американцев Николай Ковальчук говорил об обратном:

«Ноль интереса на сегодняшний день. Во-первых, в его дивизионе есть много парней: Дэвис, Хэйни, Гарсия, – которые принесут ему большие гонорары. И это будут новые поединки, это будет что-то новое. С Василием Ломаченко он уже все доказал.

А дальше будет переход в следующую весовую категорию. Мы знаем, что сейчас Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира. У Лопеса есть в планах перейти в другую весовую категорию. Он сразу же станет обязательным претендентом, ведь является абсолютным чемпионом мира дивизионом ниже.

Он движется вперед. Он считает, что уже все Ломаченко доказал. Результат на табло, как говорится».

Полный текст разговора с Ковальчуком – о скромности Лопеса, планах на будущее и отношении к Александру Усику.

Сергей Лукьяненко
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Теофимо Лопес

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