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Еще один бессмертный. Баранчик вызвал на поединок Дэвиса
Бывший чемпион мира намерен устроить американцу настоящее испытание
1 июля 22:56
Иван Баранчик / Фото - allboxing.ruЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе белорус Иван Баранчик (20-2, 13 КО) вызвал на поединок нового обладателя титула WBA в этом весе американцу Джервонте Дэвису (25-0, 23 КО).
«Я смотрел бой между Джервонтой Дэвисом и Марио Барриосом и могу отметить, что если Дэвис хочет по-настоящему испытать себя в нашем весе, то должен пройти такого как я. Я готов устроить ему это испытание и вызываю его на бой прямо сейчас».
Напомним, 27 июня Дэвис выиграл у Марио Барриоса (26-1, 17 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде.
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