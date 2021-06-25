В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира
«Еще раз и навсегда». Опубликовано промо к бою Фьюри – Уайлдер
Боксеры подерутся 24 июля
19:52
Фьюри и Уайлдер / фото - Twitter Top Rank
24 июля в Лас-Вегасе, США, состоится третий поединок чемпиона мира Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Промоутерская компания Top Rank опубликовала постер и видео к трилогии.
«Еще один раз и навсегда».
Напомним, в первом поединке между британцем и американцем не получилось определить победителя. Второй бой досрочно выиграл «Цыганский Король».
Ранее Василий Ломаченко (14-2, 10КО) поделился мнением о грядущей трилогии.
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